Primo ko in campionato per il Bitritto Norba: tris del Foggia Incedit allo stadio Ricciardelli

Quinta giornata del campionato di Promozione, girone A: la squadra allenata da Michele Carella perde 3-0 in una gara rimanendo in nove per le espulsioni di De Vezze e Gagliardi

Brutto stop per il Bitritto Norba allo stadio Ricciardelli di San Severo contro il Foggia Incedit, nella quinta giornata del campionato di Promozione pugliese, girone A. Si tratta della prima sconfitta maturata in questo torneo dagli uomini di Michele Carella: i padroni di casa si rendono pericolosi con il tentativo di Pompilio, che non riesce ad inquadrare la porta sulla punizione battuta da Bruno; il Bitritto Norba reagisce grazie al calcio d'angolo battuto direttamente in porta da Genchi, che trova però l'intervento di un attento Del Prete.Gli ospiti sembrano essere più decisi e vanno vicinissimi al gol su una mischia conclusa con un tiro respinto sul palo ancora dall'estremo difensore del Foggia Incedit; al 44' il Bitritto Norba rimane in dieci per l'espulsione contestata di De Vezze. La partita cambia: al 52' Pompilio porta in vantaggio i suoi su assist di De Rosa, poi lo stesso De Rosa è lesto a raddoppiare approfittando di una palla vagante. Il Bitritto Norba perde anche Gagliardi per un'espulsione mentre il portiere Orizzonte cerca di evitare la terza rete, che però arriva all'85 quando Pompilio firma la sua doppietta personale con un tiro dalla distanza. Finisce 3-0, il Bitritto Norba resta al quinto posto in classifica a quota 10 punti.