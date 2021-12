Football Acquaviva, contro l'Arboris Belli c'è la seconda sconfitta casalinga

Seconda sconfitta consecutiva allo stadio Giammaria per il Football Acquaviva, che è stato battuto dall'Arboris Belli per 2-0 nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Promozione, girone A. Quinto stop ottenuto tra le mura amiche sugli otto totalizzati finora: la formazione guidata da Andrea Ettorre rimane ferma al quintultimo posto in classifca, coi punti che ammontano a quota 12.

Dopo un primo tempo finito a reti bianche, dove i padroni di casa si sono spinti diverse volte in avanti perdendo però Francesco Farella per infortunio, l'Arboris Belli l'ha spuntata usufruendo dei calci piazzati: prima Mastronardi all'82' ha insaccato una punizione, poi all'87' Di Cosola ha trasformato un calcio di rigore.