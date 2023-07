Lo spettacolo dei tuffi di Polignano, è show per il Red Bull Cliff Diving: vincono Heslop e Iffland

Tanto spettacolo e grande pubblico a Polignano per la ormai classica tappa del Red Bull Cliff Diving tour, il circuito mondiale dei tuffi dalle grandi altezze in alcune delle più suggestive località del mondo. Uno show giunto alla decima edizione per quanto riguarda la cittadina barese, diventata ormai una delle gare più iconiche del calendario che prevede tappe anche in Giappone, Stati Uniti e Nuova Zelanda.

Nela due giorni polignanese, tra gli uomini l'ha spuntata il britannico Aidan Heslop (448.60 punti), il quale ha avuto la meglio dei rumeni Costantin Popovici (439.40) e Catalin Preda (432.50). Dodicesimo l'italiano Davide Baraldi, unico rappresentante azzurro nella gara maschile. A vincere la gara femminile è stata la campionessa australiana Rhiannan Iffland con 345.85 punti, seguita dalla canadese Molly Carlson (327.70) e dall'altra rappresentante d'Australia Xantheia Pennisi (308). Ottava l'azzurra Elisa Cosetti.