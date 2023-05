Al via la regata Est105 Bari-Montenegro: in mattinata la partenza dal molo Sant'Antonio

E’ partita questa mattina alle 12 dal molo Sant’Antonio di Bari la XVI° edizione della Est105 Bari - Montenegro. Trenta le imbarcazioni partecipanti, vi rientrano le categorie ORC ( monoscafi ) e MOCRA ( multiscafi). Due provengono dal Montenegro. La prova è valida per il campionato italiano off - shore.

Dopo aver effettuato il bordo verso sud, all’altezza della spiaggia Torre Quetta, le imbarcazioni si sono inoltrate in mare aperto, seguendo rotta 44° Nord sulla bussola, direzione Bocche di Cattaro.

Il meteo prevede assenza di pioggia per tutta la traversata. Il percorso sarà completato in circa 12 ore di navigazione. L’arrivo nello scenario suggestivo delle Bocche di Cattaro, patrimonio dell’Unesco e conosciute a livello internazionale come i fiordi montenegrini, è previsto nel primo pomeriggio. Sabato 20 maggio è in programma la regata nelle Bocche di Cattaro. In serata si terrà la premiazione nel circolo nautico di Port Novi.

La Est 105 Bari Montenegro è molto più che una semplice regata. Si pone l’obiettivo di valorizzare le città coinvolte - Bari e Herzegnovi - e di unire i Paesi transfrontalieri. Negli anni è diventato un appuntamento classico di primavera e ha conquistato l’ammirazione del mondo velico. E’ nata dall’idea di un gruppo di appassionati di vela; gli stessi hanno dato vita all’associazione “Amici della Vela Puglia”. Preziosa la collaborazione del CUS Bari, che ha curato la fase organizzativa.