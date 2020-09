Riapertura stadi: il governo apre a 1000 spettatori ma l'ok vale solo per la Serie A

Novità importanti sul fronte della riapertura degli stadi: il governo ha dato l'ok all'apertura degli impianti ad un numero di mille spettatori. Al momento, tuttavia, il provvedimento riguarda soltanto la Serie A. A darne notizia è stato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che ha esteso il provvedimento già adottato da Veneto ed Emili-Romagna all'intero territorio nazionale, in via sperinentale.

"Ringrazio il ministro Speranza e i presidenti delle Regioni per aver condiviso questa linea - ha detto In vista della ripresa degli altri campionati valuteremo una soluzione equa anche per la serie B, C, e Lega Pro". Per la Serie C, campionato in cui milita il Bari, ancora non ci sono certezze (un'apertura parziale sembra da escludere a priori anche per la partita di Coppa Italia dei galletti contro il Trastevere del 23 settembre, visto anche il margine temporale ridotto), ma Spadafora si è detto favorevole alla richiesta del Dipartimento per lo sport di aprire un percorso comune in vista del prossimo Dpcm, che entrerà in vigore dal 7 ottobre, anche alla luce dell'analisi dei dati successivi all'apertura delle scuole e la discussione potrebbe essere avviata già lunedì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ministro ha specificato che l'obiettivo è di "consentire la partecipazione del pubblico per tutti gli sport e per tutte le categorie, arrivando a definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti".