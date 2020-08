Lo Stadio del Nuoto pronto a ripartire: dal 31 agosto si torna in acqua

Lo Stadio del Nuoto di Bari si prepara alla riapertura. Chiuso prima per il lockdown, poi per lavori di efficientamento, l'impianto ripartirà gradualmente a partire dal 17 agosto. In particolare, dal 17 agosto riapre al pubblico la segreteria per fornire agli utenti le informazioni su recuperi e nuovi corsi. Dal 31 agosto, invece, si torna in attività: ripartono acqua gym, nuoto controllato e palestra

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.