La Rinascita Rutiglianese cade contro la Virtus San Ferdinando: terza sconfitta in campionato

Si ferma la corsa della Rinascita Rutiglianese, dopo il primo successo stagionale ottenuto lo scorso weekend contro la Football Acquaviva: allo stadio Comunale, nel match della quarta giornata del girone A di Promozione, la formazione allenata da Michele Valentini è stata battuta col risultato di 2-1 dalla Virtus San Ferdinando. L'inizio è tutto per i padroni di casa, che prima vanno vicini al gol in occasione del colpo di testa di Pugliese (finito alto) trovandolo successivamente al 10' grazie a Garbetta, abile a battere di testa Colagrande. Sul finale del primo tempo arriva il pareggio degli ospiti: è Dipierro, assistito da Addriso, a firmare la rete con un tiro ben preciso (45'). Nel secondo tempo è ancora la Virtus San Ferdinando a spingere sfiorando il vantaggio di nuovo con Garbetta, la Rinascita Rutiglianese non si scuote e così va sotto al 72', quando Comperchio sfrutta gli sviluppi di un corner per andare a segno. Visaggio lascia i suoi in inferiorità numerica ma gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi: per la Rinascita Rutiglianese è la terza sconfitta incassata in questa stagione.