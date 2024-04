Judo: ancora un’Olimpiade per l’arbitro pugliese Roberta Chyurlia 

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 il judo italiano sarà rappresentato anche a livello arbitrale: a togliersi la soddisfazione è Roberta Chyurlia, l’arbitro tarantino che ha conquistato la sua seconda convocazione ai Giochi Olimpici.

Dopo Tokyo 2020, dove è stata la primissima arbitro donna italiana a dirigere gli incontri olimpici del judo, la tarantina sarà presente anche al prossimo appuntamento a cinque cerchi.

Prima di lei, avevano ricevuto questo riconoscimento soltanto cinque uomini: Pio Gaddi (Montreal 1976, Mosca 1980, Los Angeles 1984 e Seoul 1988), Fulvio Aragozzini (Barcellona 1992), Giancarlo Celotto (Atlanta 1996), Pasquale Chyurlia (Sidney 2000, Atene 2004), e Massimo Sulli (Londra 2012).

Figlia d’arte, con Parigi 2024 Roberta eguaglierà le due presenze olimpiche del padre. Una grande soddisfazione per il judo e per tutto lo sport italiano!

Il curriculum di Chyurlia parla da solo: nominata 4 volte miglior arbitro donna europeo, ha ricevuto la grandissima soddisfazione di Tokyo 2020 dopo soli tre anni di attività con la International Judo Federation. E dopo altri tre anni, ecco un’altra convocazione che la conferma come uno dei migliori arbitri del mondo nel judo!