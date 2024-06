Il Comune premia la Tigri Rugby Bari promossa in B: "Risultato straordinario"

Il Comune di Bari ha consegnato un riconoscimento dell’amministrazione cittadina ad atleti, tecnici e dirigenti della Tigri Rugby Bari, la squadra che quest’anno, dopo aver superato imbattuta la fase regionale, battuto le quotate formazioni del Benevento e gloriosa Partenope Napoli nella fase interregionale e sconfitto il Palermo in finale, ha centrato l’obiettivo della promozione in serie B.

La società è composta da 30 atleti - studenti e lavoratori per lo più di Bari e dell’area metropolitana cui si aggiungono un atleta inglese e 3 giocatori argentini - e da un consiglio direttivo formato da 11 professionisti. Sono intervenuti alla cerimonia i componenti della squadra, l’head coach Dario Stellato, il presidente Gennaro Totaro, il dirigente Carmine Volpetti, la responsabile del mini rugby Antonella Altini e l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Mele.

“Oggi vi abbiamo voluto invitare qui per riconoscervi il giusto tributo dopo la storica promozione in serie B ottenuta nel corso dell’ultima stagione sportiva - ha dichiarato l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli -. Voglio anche dirvi che ormai siamo in dirittura d’arrivo per il completamento dello stadio del rugby e del football americano di Catino: l’assessore Mele mi ha informato poco fa sul fatto che hanno cominciato a stendere il terreno del campo, mentre stanno per terminare le diverse rifiniture di tipo edile. Quindi a fine luglio dovrebbero aver ultimato i lavori e lo stadio potrà finalmente essere consegnato alla città. Un impegno che l’amministrazione ha preso anni fa e che vi consentirà di sentirvi pienamente a casa vostra.

Infine voglio farvi i complimenti per questa promozione sudata e strameritata, che vi ha visti giocare sul campo tenendo sempre a mente i valori sani dello sport. Un plauso a tutti voi, che avete creato un vero e proprio movimento e lavorato sodo per ottenere questo risultato”. “Nello sport di squadra si esprime il massimo della carica sportiva e della voglia di stare assieme - ha aggiunto Gennaro Totaro -. Da sempre ci consideriamo una grande famiglia, infatti l’anno prossimo, con l’arrivo di altri giocatori, la vedremo allargarsi ulteriormente. Dedichiamo questo risultato a tutti, ai giocatori, agli allenatori Vitangelo e Dario, ai dirigenti, al nostro pubblico e alle tante persone che ci hanno seguito in questi anni. Tra loro c’è sicuramente l’assessore Petruzzelli che ci segue da anni. Abbiamo sempre sentito la sua vicinanza e di questo non possiamo che essergli grati”. Al termine dell’iniziativa anche il sindaco Antonio Decaro ha portato i saluti della città alla squadra della Tigri Rugby Bari.