Serie C, ufficiale l'esclusione del Trapani: il girone del Bari diventa 'zoppo'

Mentre l'Italia del pallone si divide tra le polemiche legate a Juve-Napoli, non disputata per il corto-circuito normativo sulle regole anti-covid, e l'ultimo giorno di calciomercato, in Serie C si è scritta un'altra pagina triste.

Nel Girone C, raggruppamento della terza serie in cui militano le squadre del Centro-Sud, il Trapani è stato escluso dal campionato. Il provvedimento deliberato dal Giudice sportivo Pasquale Marino è arrivato come stabilito dall'articolo 53 comma 5 delle NOIF dopo la seconda gara di campionato consecutiva saltata dal club siciliano (che aveva mancato anche l'appuntamento in Coppa Italia con il Brescia), alle prese con enormi difficoltà societarie.

Il girone in cui milita anche il Bari, dunque, d'ora in avanti sarà composto da 19 squadre anziché da 20. A questo punto i tre punti assegnati a tavolino a Casertana e Catanzaro, squadre che avrebbe dovuto affrontare il sodalizio siculo recentemente retrocesso dalla B alla C, verranno revocati e per ogni turno di campionato ci sarà una squadra che riposerà.

Per l'ennesima volta nel passato recente della terza serie italiana si assiste a situazioni grottesche di questo tipo: sembra ormai non essere più rimandabile il momento di inasprire una volta per tutte i controlli precedenti all'iscrizione al campionato.