Gravina, seconda sconfitta di fila: allo stadio Vicino passa il Cerignola col risultato di 1-0

Seconda sconfitta consecutiva per il Gravina che allo stadio Vicino cede di misura al Cerignola nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D, Girone H. Nel primo tempo sono gli ospiti confezionare più occasioni, con il portiere Vicino chiamato ad intervenire: di Loiodice e Palazzo i tentativi più pericolosi del Cerignola, a cui comunque il Gravina ha resistito. Al 55' cadono le resistenze dei gialloblù, che vanno sotto a causa della rete messa a segno da Achik dopo una ripartenza. Il Gravina replica con l'iniziativa di Di Modugno che centra un palo, poi il forcing finale dei padroni di casa non porta i frutti sperati: finisce 1-0, il Gravina resta fermo a 9 punti in classifica.

Nel post partita il tecnico Tonino Summa ha commentato così la gara: "Era la partita che avevamo preparato, attendendo nel primo tempo con lo scopo di far uscire l'avversario allo scoperto. I ragazzi hanno sfoderato una buona prestazione. In generale stiamo facendo bene, sappiamo che il nostro sarà un campionato di sofferenza, bisogna fare punti per scalare la classifica. Dobbiamo correggere quelle ingenuità che ci costano care".