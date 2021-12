Bitonto, la sfida con il Lavello per tornare a sorridere in trasferta

Anticipo del sabato per il Bitonto, chiamato a a disputare un impegno non semplice, quello dello stadio Franco Pisicchio contro il Lavello (il 4 dicembre, alle ore 14:30). Dopo la vittoria ottenuto contro il Nardò, gli uomini allenati da Claudio De Luca si apprestano ad affrontare un crocevia fondamentale per continuare a dare la caccia alla vetta. E per tornare a sorridere in trasferta visto che, nelle ultime due uscite on the road, i neroverdi hanno incassato due sconfitte pesanti: nella decima giornata il Gravina si impose per 3-0 grazie alle reti di Kharmoud (1'), Chacon (33') e Diop (39'); lo scorso 21 novembre invece allo stadio Pinto fu la Casertana a trionfare col risultato di 2-1, compiendo il sorpasso in classifica proprio sul Bitonto (reti dei padroni di casa di Favetta al 39' e Liccardi su rigore al 76', Mariani all'82' per gli ospiti). Al momento questi rappresentano gli unici stop stagionali della squadra barese.

Nel match della passata stagione, che si giocò il 21 marzo 2021, il Lavello ebbe la meglio per 2-1, grazie alle reti di Longo (9') e Liurni (50'), mentre Montinaro (11') firmò la marcatura bitontina.