Team Altamura, il Lavello espugna lo stadio D'Angelo: vittoria per 2-1 degli ospiti

Dopo aver raccolto il primo punto in campionato domenica scorsa contro la Casertana, il Team Altamura cade per la terza volta in questo scorcio di stagione. Nel match della quarta giornata del girone H della Serie D il Lavello ha espugnato lo stadio Tonino D'Angelo dove le occasioni più ghiotte sono state firmate proprio dagli ospiti. Pronti, via e al 6' arriva il vantaggio con la conclusione di Burzio dal limite dell'area; il Lavello ci riprova subito dopo grazie alla conclusione di Brunetti che viene spedita in corner dal portiere Giuliani. L'estremo difensore dei padroni di casa si rende di nuovo protagonista sul tentativo dalla distanza di Logoluso, verso la chiusura del primo tempo. Nella ripresa entrano Molinaro e Tedesco al posto di Monaco e Kabine ma i gialloverdi trovano il raddoppio siglato da Liurni, abile a battere Giuliani di destro. Caruso sfiora il tris, poi Molinaro accorcia le distanze al fotofinish: finisce così 2-1, con il Team Altamura che resta fermo ad un punto in classifica.