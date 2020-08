Automobilismo, il Campionato Slalom Aci Sport riprende dalla Puglia: a settembre si corre lo 'Slalom dei Trulli'

Dopo la pausa Covid, riparte dalla Puglia il Campionato Italiano Slalom ACI Sport. Appuntamento il 6 settembre con lo 'Slalom dei Trulli', su uno dei percorsi più caratteristici del circus tricolore.

La gara

La gara, organizzata dall’Automobile Club Bari Bat in collaborazione con la scuderia Basilicata Motorsport, metterà alla prova i campioni della disciplina in spettacolari sfide di velocità e abilità sulla strada 'panoramica' che da Monopoli conduce alla Selva di Fasano (SP 113 Monopoli-Castellana), lungo un percorso di 3500 metri scanditi da sedici barriere di rallentamento.

Il programma di gara, domenica 6 settembre, inizierà alle ore 9.30 con la ricognizione ufficiale seguita da tre manches cronometrate. La premiazione è prevista alle ore 16.45 al giardino del B&B “Vista Mare” a Monopoli (BA).

"Anche quest'anno, nonostante le limitazioni sanitarie legate all’emergenza Covid, l'Ac Bari Bat ha fortemente voluto che si svolgesse l'ottava gara dello ‘Slalom dei trulli’- ha dichiarato il presidente AC Bari Bat Francesco Ranieri-. Un appuntamento unico e molto apprezzato dagli sportivi di questa specialità in quanto il percorso è molto tecnico. La gara si svolgerà nel rigido rispetto dei protocolli di sicurezza sanitari e come sempre sportivi".

La manifestazione, valida anche per la Coppa Italia 3° e 4° zona e per il 17° Challenge Interregionale CPB (Campania Puglia Basilicata), non sarà aperta al pubblico, ma la voglia di correre e di vivere le emozioni della competizione è tanta ed i piloti sono carichi e motivati. La corsa sarà seguita direttamente dai canali social dell’AC Bari Bat e di Aci Pocket oltre che dagli organi stampa, web e tv.

Sulla pagina web ufficiale sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di iscrizione, il cui termine è fissato alle ore 24 del 2 settembre prossimo.