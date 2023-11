SNS Cus Bari Pallavolo chiama a raccolta i propri tifosi per la gara contro il TYA Marigliano Napoli

Si torna in campo. La formazione del SNS Cus Bari Pallavolo ospiterà, dopo il turno di sosta, il TYA Marigliano Napoli domenica 19 novembre 2023 alle ore 18.00, sul parquet del pala TermeMargheritadiSavoia del Cus Bari. Una sfida tra le più interessante della domenica considerando il cammino finora fatto vedere dalle due formazioni. Riavvolgendo il nastro, infatti, nelle prime cinque giornate i baresi hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte di cui una al tie break e 10 punti all’attivo. Gli avversari reduci dalla vittoria interna contro il Ruffano sono saliti al terzo posto in classifica e forti di un calendario favorevole (4 partite casalinghe su 5) hanno dimostrato finora di essere una delle formazioni più in forma del campionato perdendo solo l’unica gara in trasferta contro la capolista.

Solo il campo potrà dire se il turno di sosta ha ricaricato le batterie dei cussini o attenuato il loro entusiasmo dopo la vittoria interna. L’unica cosa certa è che il fattore campo sarà dalla parte dei baresi ed è per questo che la società biancorossa chiama a raccolta i propri tifosi e gli appassionati di questo sport per rendere il pala TermeMargheritàdiSavoia del Cus Bari una fortezza inespugnabile.

“La sosta è arrivata in un momento in cui, sinceramente, eravamo sull’onda dell’entusiasmo – dichiara il tecnico Corrado Mancini – ma ci è servita per intensificare il lavoro su specifiche situazioni di gioco e su fondamentali che abbassavano il nostro rendimento. Ci vorrà una grande prestazione per portare a casa un risultato positivo contro una formazione esperta in cui giocano elementi di categoria superiore come l’opposto Lucarelli”. Coach Mancini ha l’esperienza necessaria per capire le insidie che celano queste partite. “I nostri avversari sono un team

temibile ma credo nella mia squadra e nella maturità di gioco che stiamo acquisendo. Loro sanno benissimo che siamo una squadra fastidiosa per tutti e verranno a Bari con il giusto atteggiamento non prendendo sottogamba l’appuntamento. In casa abbiamo raggiunto un equilibrio mentale che ci contraddistingue e consente di avere una marcia in più grazie anche al supporto del nostro pubblico che ogni domenica gremisce le tribune”.