Spal-Bari, le probabili formazioni: in Coppa Italia ampio turnover per Auteri

Alle 21:00 di stasera Spal e Bari si affronteranno in gara secca al Paolo Mazza di Ferrara nel match valevole per il secondo turno di Coppa Italia. Contro un avversario appena retrocesso dalla Serie A, i biancorossi di Auteri proveranno a passare il turno (chi vince giocherà il 28 ottobre contro il Crotone).

La coppa nazionale, per quanto prestigiosa, non è tuttavia l'obiettivo principale dei galletti e anche per questo, dopo l'esordio vittorioso sul campo della Virtus Francavilla, il tecnico dovrebbe operare un corposo turnover per consentire a chi ha giocato il derby di riposare e recuperare in vista del debutto casalingo in campionato, previsto per domenica alle 15:00 contro il Teramo. La sfida tra Spal e Bari sarà trasmessa in chiaro su Raisport, con pre-partita a partire dalle 20:45.

Come arriva la Spal

Anche per Marino, che non avrà a disposizione il nuovo acquisto Okoli, Mazzocco e Di Francesco, la Coppa Italia sarà utile a vedere all'opera i giocatori fin qui meno impiegati. Il 3-4-3 del tecnico di Marsala dovrebbe prevedere Thiam tra i pali, Sernicola, Tomovic e Ranieri a comporre il terzetto difensivo, Spaltro e Sala sulle fasce, con al centro Salvatore Esposito e Murgia, e l'attacco con Paloschi e Sebastiano Esposito a supporto di Jankovic.

Come arriva il Bari

Reduce dalla partita vinta sul campo del Francavilla in campionato, la formazione di Auteri si presenterà con parecchie novità rispetto alla sfida di domenica: tra i pali potrebbe esserci Marfella e non Frattali, in difesa conferma per Celiento, che dovrebbe essere affiancato da Minelli e Perrotta. Sulle fasce largo ad Andreoni a destra e Corsinelli a sinistra, in mezzo al campo conferma per Maita e prima da titolare per De Risio. In attacco certa la presenza di Candellone che molto probabilmente andrà a comporre il tridente con Marras e l'atteso ex della sfida Antenucci. Per Simeri ampio spazio a gara in corso. Possibile ci sia spazio anche per il neo-acquisto Semenzato, tesserato ieri e già a disposizione di Auteri.

Spal-Bari, le probabili formazioni

SPAL (3-4-3): Thiam; Sernicola, Tomovic, Ranieri; Spaltro, Esposito, Murgia, Sala; Esposito, Jankovic, Paloschi. All.: Marino

BARI (3-4-3): Marfella; Celiento, Minelli, Perrotta; Andreoni, Maita, De Risio, Corsinelli; D'Ursi, Candellone, Marras. All.: Auteri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Arbitro: Sozza di Milano

TV: RaiSport (canale 57) Streaming: raisport.rai.it