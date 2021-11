Fesca Bari, nello scontro diretto passa lo Sporting Apricena: terzo ko di fila e ultimo posto solitario in classifica

La Fesca Bari cade ancora, e lo fa nel fondamentale scontro diretto per la salvezza contro lo Sporting Apricena, al Madrepietra Stadium, nel match dell'undicesima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone A. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per la formazione giallonera, dopo quelle subite sul campo dell'Arboris Belli e contro il Foggia Incedit in casa: la situazione in classifica resta problematica, visto che ora la Fesca Bari occupa l'ultimo posto solitario in classifica a quota 2 punti. Il match, terminato 1-0, è stato deciso dalla rete di De Bellis al 60'.