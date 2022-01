Positivi al Covid quattro calciatori del Bari e un membro dello staff tecnico: "Asintomatici, sono in isolamento domiciliare"

Serie C

Quattro calciatori e un membro dello staff tecnico della SSC Bari sono risultati positivi al Covid. Lo comunica la società biancorossa in una nota, spiegando che la positività è stata accertatata "a seguito di tamponi effettuati durante la pausa per le festività natalizie presso le proprie residenze". "Gli stessi, tutti asintomatici - riferisce ancora la società - sono stati posti tempestivamente in isolamento domiciliare". "Tutti negativi invece i risultati del ciclo di test effettuato nella giornata di ieri dal gruppo squadra".