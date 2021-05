Bari, Minelli salterà i playoff: ancora problemi di salute per il difensore

Tegola per il Bari che ai playoff dovrà fare a meno di Alessandro Minelli. Per il centrale di proprietà della Juventus si tratta del secondo stop stagionale dovuto alle conseguenze dell'infezione da covid-19 contratta nel mese di gennaio.

Minelli presenta Infatti le stesse alterazioni del tracciato dell'elettrocardiogramma che lo costrinsero ad uno stop di tre mesi, iter che dovrà essere replicato e che quindi costringerà il classe 2000 a saltare per intero i playoff.

"SSC Bari rende noto che il calciatore Alessandro Minelli, nel corso della visita per il rinnovo dell'idoneità necessaria per l'attività sportiva agonistica a seguito di infezione da Covid-19, ha presentato alcune lievi alterazioni del tracciato elettrocardiografico per cui necessita di un periodo di sospensione dell’attività agonistica di 3 mesi a cui farà seguito una nuova valutazione clinica".