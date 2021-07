Stage tecnico tattico di kickboxing presso Kendro con Tralli e Panunzio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Se l'inverno è servito a formarsi, l'estate è il momento migliore per fare festa continuando a formarsi. Mercoledì, 28 luglio dalle ore 18 alle ore 20 il maestro di Kickboxing e Muaythai Ottavio Panunzio presso il centro sportivo Kendro, centro federale FEDERKOMBAT Puglia ospita lo stage tecnico tattico con il direttore tecnico nazionale Biagio Tralli in occasione dei mondiali WAKO che si terranno in Italia a Jesolo dal 14 al 24 ottobre 2021. L'invito alla partecipazione è rivolto a tutti i praticanti e appassionati della disciplina. Per maggiori informazioni contattare il numero 339 6258335.