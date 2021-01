Stragapede: da Bari allo Spezia, storia di un promettente calciatore barese

C'è un po' di Bari per e nello Spezia. Così si arricchisce il settore giovanile dello Spezia Calcio: è stato acquistato infatti, a titolo definito dal club ligure Luca Stragapede, classe 2004, centrocampista barese, in forza, nella scorsa stagione all’Ascoli Under 17. L'operazione è stata condotta dall'agente Daniele Domenico della Dgp Management e dal responsabile del settore giovanile dello Spezia Calcio Giovanni Invernizzi. Ma chi è questa giovane stella barese? Luca Stragapede, nasce a Bari l’11 Febbraio del 2004. La sua prima avventura nel mondo del pallone la vive all’oratorio “Eusebio Mariani”, fino a quando nel 2011 passa alla “Pro Inter Bari”, per poi passare anche dalla “Wonderfull Bari”, una delle storiche scuole calcio baresi. A settembre 2014, invece, arriva la svolta per il giovane calciatore in quanto passa al Bari allenato da mister Andrisani. Tuttavia, a luglio 2018 arriva il fallimento del Bari, la squadra della città dove è nato e cresciuto, e passa all’Ascoli Under 15, passando, talvolta, anche per le file dell'Under 17. Nel mese di marzo 2020 arriva lo stop, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, dei campionati rigurardanti il settore giovanile, chiudendo così anticipatamente la stagione. Ma per Luca non è ancora detta l'ultima, infatti alla ripresa dei campionati passa all’Under 17 ricevendo anche una convocazione in Primavera in Coppa Italia contro il Napoli. A fine ottobre 2020 un'altra tegola: un ulteriore stop ai campionati. Ma sarà l'ultima volta, perchè l'esperienza di Luca all'Ascoli Calcio termina in maniera definitiva. Una nuova sfida aspetta la giovane promessa barese nell'Under17, con vista Primavera, dello Spezia.