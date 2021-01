Teramo-Bari 2-1, le pagelle dei Galletti: non basta un super Frattali, disastro Semenzato

Il portiere dei biancorossi para di tutto ma non può far nulla per rimediare agli svarioni difensivi dei compagni. Semenzato da incubo: causa due rigori e si fa cacciare. Antenucci ancora a segno

Un sabato da dimenticare per il Bari, sconfitto in rimonta al Bonolis contro il Teramo. Pur passando in vantaggio a metà primo tempo con Antenucci, la squadra guidata da Auteri, dopo aver sbagliato un rigore con Marras a inizio ripresa, è letteralmente sparita dal campo.

Poi la partita ha preso una piega surreale, con due rigori consecutivi concessi ai padroni di casa per due falli di Semenzato (il primo di mano, il secondo nel tentativo di contrastare la ribattuta sulla respinta di Frattali), poi espulso. Sotto di un uomo, il Bari ha subito il pareggio di Bombagi e poi è crollato, colpito ancora dal numero 10 avversario.

Ancora una volta il Bari ha dimostrato di avere dei limiti caratteriali evidenti, limiti che rendono estremamente difficile pensare a una rimonta sulla Ternana, distante ormai 11 punti e che anche in questa giornata non ha perso occasione per ribadire la sua estrema solidità, vincendo la sedicesima partita su 20 disputate (le altre 4 le ha pareggiate, ed è l'unica squadra ancora imbattuta tra i professionisti in Europa).

I migliori Today

Frattali 8: Una parata da antologia sul colpo di testa di Bombagi, poi addirittura due rigori respinti. Un'ingiustizia clamorosa che le sue prodezza non abbiano portato punti. Dopo tante prestazioni in cui non aveva convinto pienamente risulta il migliore dei Galletti.

Antenucci 6: Non brilla di certo ma si dimostra implacabile come al solito trasformando in gol uno dei pochi palloni pericolosi offerti dai compagni.

Rolando 6: Incide meno rispetto alla scorsa partita con la Virtus Francavilla ma è ugualmente uno dei più propositivi dei suoi.

I peggiori Today

Semenzato 4: Giornata sciagurata. Causa ben due rigori, il primo con un fallo di mano, il secondo cercando di contrastare un avversario sulla respinta del primo penalty, e per questa seconda infrazione viene anche espulso. Calamità.

Sarzi 4,5: In campo appena per un quarto d'ora, quanto basta per farsi saltare come un birillo da Bombagi in occasione del raddoppio del Teramo.

Marras 5: Offre un assist al bacio per Antenucci, poi si divora il rigore del possibile 2-0. Da quel momento sparisce dal campo e la partita prende tutt'altra piega.

Teramo-Bari 2-1: pagelle e tabellino

TERAMO (3-5-2): Lewandowski 7; Vitturini 6, Soprano 6, Piacentini 6, Tentardini 6,5; Mungo 6 (81' Ilari sv), Arrigoni 5,5, Santoro 6; Bombagi 7, Pinzauti 6,5 (74' Gerbi sv), Costa Ferreira 6,5. A disp.: Valentini, D’Egidio, Trasciani, Cappa, Romanucci, Di Francesco, Lombardi. All. Paci 6,5

BARI (3-4-3): Frattali 8, Ciofani 5,5 (87' Citro sv), Sabbione 5,5, Di Cesare 5,5, Semenzato 4, De Risio 5,5 (87' Maita sv), Lollo 5,5 (76' Sarzi 4,5), Rolando 6; Marras 5, Antenucci 6, Candellone 5,5 (76' Bianco 5,5). A disp.: Marfella, Fiory, Perrotta, Celiento, Minelli. All. Auteri 5.

Arbitro: Gualtieri di Asti

Assistenti: Perrelli – Dicosta

IV: Cudini

Marcatori: 24' Antenucci (B), 75', 79' Bombagi (T)

Note - ammoniti Lollo, Marras, De Risio, Semenzato, Bianco, Rolando, Auteri (B), Mungo, Vitturini, Lewandowski, Arrigoni (T). Espulso Semenzato (B) al 73' per doppia ammonizione. Marras (B) rigore sbagliato al 54', Arrigoni (T) rigore sbagliato al 71', Bombagi (T) rigore sbagliato al 75'. Recupero 1' pt, 6' st.