Ternana-Bari 2-1, le pagelle dei Galletti: Maita da categoria superiore, De Risio che errore!

Il messinese offre una prova da leader ma non basta. Brutta amnesia difensiva dell'ex centrocampista del Catanzaro, che si perde in marcatura Kontek in occasione del pari. Insufficienti anche gli ingressi a partita in corso di D'Ursi e Antenucci