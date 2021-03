Ternana-Bari, le probabili formazioni: Celiento out, Semenzato terzino. Rolando per Marras

Le ultime notizie sugli schieramenti che potrebbero scendere in campo al Liberati di Terni nel big match della 30ª giornata di Serie C tra umbri e pugliesi, rispettivamente prima e terza forza del girone, divise da 11 punti

Reduce dalla sconfitta interna con il Potenza, il Bari è atteso questo pomeriggio dal big match della 30ª giornata di Serie C contro la Ternana, capolista del Girone C.

A lungo ritenuta la rivale per la promozione diretta dei biancorossi, la squadra di Lucarelli si è mostrata fin qui una compagine schiacciasassi, capace di perdere soltanto una volta dopo 24 risultati utili di fila, e guida il raggruppamento centro-meridionale con 63 punti, 7 di vantaggio sull'Avellino, secondo, e 11 sul Bari, con ancora una partita da recuperare. Oltre al consistente vantaggio sulle rivali, altri numeri che fanno riflettere sono quelli relativi ai gol fatti (65) e ai gol subiti (19), dati che ne fanno il miglior attacco e la miglior difesa del campionato.

Come arriva la Ternana

Lucarelli per il match contro i Galletti non avrà a disposizione i soli Laverone e Ndir, potrà dunque scegliere di schierare la migliore formazione. Il 4-2-3-1 del tecnico degli umbri dovrebbe vedere la linea a quattro davanti a Iannarilli, composta dall'ex Defendi, Boben, Kontek e Mammarella. A centrocampo la scelta per affiancare Palumbo dovrebbe ricadere su Proietti, mentre sulla trequarti agiranno gli altri due ex Furlan e Partipilo con Falletti, alle spalle dell'unica punta Vantaggiato (anche lui un ex biancorosso).

Come arriva il Bari

Per la trasferta di Terni, mister Carrera recupera Maita, al rientro dalla squalifica, e Sabbione, che ha smaltito i problemi alla caviglia. Al tempo stesso, l'allenatore dei biancorossi deve rinunciare a Marras, espulso nel finale della partita persa col Potenza. Oltre al fantasista non saranno a disposizione Celiento, fermato dallo staff medico a scopo precauzionale, Andreoni, e i lungodegenti Ciofani e Citro. Vista l'emergenza a destra, nel ruolo di terzino potrebbe essere schierato Semenzato, al centro tornerà Di Cesare per far coppia probabilmente con Minelli (probabilmente a farne le spese sarà Perrotta, destinato alla panchina), mentre a sinistra agirà Sarzi. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Maita e De Risio, con Rolando, Antenucci e D'Ursi ad agire sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Cianci.

Ternana-Bari, le probabili formazioni

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. All.: Lucarelli.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Di Cesare, Minelli, Sarzi; Maita, De Risio; Rolando, Antenucci, D'Ursi; Cianci. All. Carrera

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Barone - Rinaldi

IV: Cascone

Diretta TV - streaming: Cusano Italia TV - Eleven Sports