Le Tigri Rugby Bari promosse in serie B: la squadra festeggia lo storico traguardo

Le Tigri Rugby Bari sono in serie B. Un traguardo storico per la squadra barese, a lungo inseguito e finalmente realizzato, grazie alla vittoria nella finale di playoff, disputata ieri in casa contro il Palermo.

Tanti gli spettatori sugli spalti del Della Vittoria, che con il loro entusiasmo hanno sostenuto e incoraggiato la squadra: la sfida si è conclusa 39-12 per i padroni di casa.

"È Serie B! - si legge sui canali social della Tigri Rugby Bari - La nostra Seniores è riuscita a raggiungere l’obiettivo, battendo in casa un Palermo ostico e agguerrito. Complimenti agli avversari per la bella sfida, dettata dal coraggio e dalla correttezza. "Un ringraziamento particolare al caloroso pubblico presente, che con il suo tifo ha “infiammato” i nostri atleti per tutta la durata della gara".