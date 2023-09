Open delle Puglie, Alizè Cornet accede ai quarti di finale: "Dopo 17 anni, vorrei riconquistare il torneo di Bari"

Combatte e vola ai quarti anche Alizè Cornet, la testa di serie numero uno dell'Open delle Puglie - Trofeo Lapietra, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Bari. La francese ha superato al terzo set la greca Valentini Grammatikopoulou, riprendendo un match che sembrava perso. Primo set alla greca per 6/4, reazione nella francese nel secondo parziale chiuso 6/4. Nel terzo, Grammatikopoulou conduceva per 4/1, prima di cedere la partita sul 7/5 finale, a favore della francese ex numero 11 al mondo.

"Sono tornata a Bari con grande gioia - spiega Alizè Cornet - Qui ho vinto un torneo nel 2006 e dalla Puglia ho preso il volo nella mia carriera. L'Open è di grandissimo livello. La riprova è nel grande tennis giocato dall'avversaria di oggi. Ho sudato tanto per conquistare la vittoria. Ero ad un passo dalla sconfitta, ma il mio spirito da combattente mi ha consentito di recuperare il match e di accedere al terzo turno. A questo punto, vorrei tanto bissare il successo di 17 anni fa e ce la metterò tutta per raggiungere questo obiettivo".

Domani terza giornata del torneo, organizzato in partner organizzato in partnership con PugliaPromozione e Acquedotto Pugliese. Si parte alle ore 13 con la sfida tra la turca Sonmez e la spagnola Bolsova, e quella tra la polacca Kawa e la francese Monnet. A chiudere il secondo turno del tabellone principale anche le sfide tra l'argentina Carle e la slovena Zidansek, e quella tra la croata Fett e la cipriota Serban.