Turris-Bari 3-0, le pagelle dei Galletti: al Liguori il punto più basso della stagione

Biancorossi annichiliti al cospetto di una compagine che era in lotta per conquistare la salvezza, meritatamente ottenuta con la vittoria di ieri. Con questo spirito ai playoff per il Bari sarà durissima

Perdendo 3-0 sul campo della Turris il Bari ha toccato uno dei punti più bassi dei tempi recenti. Intenzionata a ridurre lo svantaggio sul terzo posto, la squadra biancorossa, nel frattempo ripassata alla guida di Auteri, è stata umiliata dai corallini (che lottavano per salvarsi) e ora anche la quarta posizione è a rischio.

Impossibile salvare anche solo uno dei Galletti, scesi in campo per l'ennesima volta in stagione senza mordente e durati poco meno di un tempo. Con questo atteggiamento ai playoff, che per i biancorossi inizieranno dalla fase del girone (da capire se al primo o al secondo turno), pensare alla promozione in Serie B rischia di essere pura utopia.

I migliori Today

-

I peggiori Today

Sabbione 4,5: In questa fase (che dura ormai da quasi tutta la stagione) è l'anello debole della difesa biancorossa. Mai sicuro nelle giocate, trasforma in un incubo ogni duello individuale.

Semenzato 4,5: Errore marchiano in cooperazione con Frattali in occasione del vantaggio di D'Ignazio. Non ne azzecca una.

Di Cesare 5: Colpevole in occasione del secondo gol della Turris, dove si fa ingannare dalla traiettoria del pallone perdendo l'uomo.

Rolando 5: Altra prova pienamente insufficiente per l'ex Reggina, mai pericoloso.

Antenucci 5: Disarmante vedere un giocatore con le sue capacità e col suo fiuto del gol vagare per il campo senza costrutto.

Marras 5: Corsa a vuoto, tanti errori e nervosism. In poche parole il riassunto della gara del numero 10 biancorosso, in linea con le ultime scialbe prestazioni.

Turris-Bari 3-0: pagelle e tabellino

TURRIS (4-4-1-1): Abagnale 6,5; Ferretti 6, Di Nunzio 6, Lorenzini 6, Loreto 7; Da Dalt 7, Tascone 6,5, Franco 6. D’Ignazio 6,5; Giannone 6,5 (85' Alma 6,5); Longo 6 (68' Boiciuc 6). A disp.: Barone, Esempio, Fabiano, Pitzalis, Primicile, Salazaro, Carannante, Brandi, D'Oriano, Capuozzo. All. Caneo 6,5.

BARI (3-4-3): Frattali 5,5; Sabbione 4,5, Di Cesare 5, Perrotta 5,5 (46' Cianci 5,5); Semenzato 4,5 (61' Minelli 5,5), Maita 5,5, De Risio 5, Rolando 5; Marras 5; Antenucci 5, D’Ursi 5,5 (61' Lollo 5). A disp.: Marfella, Fiory, Celiento, Mane, Ciofani, Dargenio, Candellone, Mercurio. All. Auteri 5.

Arbitro: Vigile di Cosenza

Assistenti: Buonocore - Testi

IV: Moriconi

Marcatori: 20' D'Ignazio (T), 51' Loreto (T), 90'+2 Alma (T)

Note - ammoniti Loreto, Lorenzini, Ferretti, Abagnale (T), Maita, Cianci, Marras (B). Recupero: 1' p.t., 4' s.t