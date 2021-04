Turris-Bari, le probabili formazioni: Auteri ripropone il suo 3-4-3 con Marras, Antenucci e D'Ursi

Le ultime di formazione in vista della sfida tra corallini e biancorossi in programma alle 17:30 al Liguori di Torre del Greco, valevole per la 37ª giornata di Serie C

Riprenderà dall'Amerigo Liguori di Torre del Greco l'avventura sulla panchina biancorossa di Gaetano Auteri. Il tecnico siciliano, esonerato il 9 febbraio scorso dopo aver perso in casa con la Viterbese, torna a guidare i Galletti per le ultime due giornate e in vista dei playoff, ai quali cercherà di accedere con il miglior piazzamento.

Per sperare ancora di arrivare al terzo posto o come migliore quarta, il Bari deve necessariamente vincere in casa della Turris e nell'ultimo match casalingo col Bisceglie, ma il proprio destino dipende anche dai risultati di Catanzaro e Juve Stabia. La squadra allenata da Caneo, invece, è alla ricerca dei punti che possano regalare la matematica salvezza.

Come arriva la Turris

Contro il Bari, Caneo dovrà rinunciare allo squalificato Romano, un'assenza pesante a metà campo. Secondo le indiscrezioni, il tecnico dei corallini potrebbe accantonare ancora una volta il consueto 3-4-3 per un più accorto 4-4-2. Tra i pali dovrebbe esserci Barone, in difesa dovrebbe agire la linea composta da Ferretti, Di Nunzio, Lorenzini e Loreto. In mediana, Da Dalt e l'ex D'Ignazio dovrebbero presidiare le fasce, mentre al centro ci saranno con tutta probabilità Franco e Tascone. In attacco si muoveranno Giannone e Boiciuc (quest'ultimo in vantaggio su Longo).

Come arriva il Bari

Per la trasferta di Torre del Greco, Auteri recupera Ciofani che in settimana aveva accusato problemi muscolari ma deve fare a meno degli indisponibili Andreoni e Sarzi Puttini, oltre che del lungodegente Citro. Restano aggregati alla prima squadra i giovani Dargenio (centrocampista ’03), Mane (difensore '03) e Mercurio (attaccante ’03). Con il ritorno del mister siciliano, il Bari dovrebbe disporsi con il 3-4-3: Frattali tra i pali, difesa con il rientrante Celiento, Sabbione e Di Cesare. Nel cuore del centrocampo ci saranno De Risio e Maita, mentre sulle fasce agiranno Semenzato e Rolando. In attacco il tridente dovrebbe essere composto da Marras, Antenucci e D'Ursi.

Turris-Bari, le probabili formazioni

TURRIS (4-4-2): Abagnale; Ferretti, Di Nunzio, Lorenzini, Loreto; Da Dalt, Franco, Tascone, D’Ignazio; Giannone, Boiciuc. All: Caneo.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Semenzato, De Risio, Maita, Rolando; Marras, Antenucci, D'Ursi. All. Auteri

Arbitro: Vigile di Cosenza

Assistenti: Buonocore - Testi

IV: Moriconi

Diretta TV - streaming: Sky - Eleven Sports - Antenna Sud