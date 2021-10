Tutti allo stadio per Bari-Foggia, più di ventimila tifosi sugli spalti del San Nicola

Serie C Girone C

Il derby d'Apulia non tradisce le attese di pubblico: sono stati più di 20.400 (20.431, per la precisione) i biglietti venduti per la partita Bari-Foggia di questa sera al San Nicola. Pubblico delle grandi occasioni, dunque, nonostante il divieto di trasferta per i tifosi ospiti.

Trasportati dall'entusiasmo per il primo posto in classifica, dalla voglia di tornare ad 'abbracciare' la propria squadra e da una gara sentita come quella contro il Foggia, i supporter biancorossi hanno risposto in massa alla chiamata per l'appuntamento al San Nicola. Un numero ancora più importante, se si considera che si tratta di un turno infrasettimanale serale, e che la stessa partita viene trasmessa in chiaro sulle reti Rai.

Poco prima del fischio d'inizio, un lungo applauso ha reso omaggio a Franco Mancini, l'amato portiere scomparso prematuramente nel 2012 che nella sua carriera ha vestito entrambe le maglie.

Sempre in ragione della grande affluenza di pubblico, alcune code di auto si sono registrate nella zona del San Nicola prima della partita.

*Ultimo aggiornamento ore 21.20