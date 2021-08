Accesso al San Nicola solo con il green pass, gli ultras diserteranno la prima di Coppa: "Stadio non è luogo di regole ipocrite"

"Visto il protrarsi - spiegano in una nota - dell'assenza delle condizioni minime sufficienti per poter esprimere il nostro tifo e vivere la curva con la partecipazione di sempre comunichiamo la nostra decisione di non presenziare sugli spalti".

Gli ultras del Bari, in un messaggio attraverso la pagina Facebook "Mai per moda", hanno comunicato che diserteranno le gradinate del San Nicola in occasione della gara dei biancorossi contro la Fidelis Andria in programma sabato alle 21 e valida per la Coppa Italia di Serie C. Nella circostanza vi sarà il ritorno dei tifosi dopo un anno e mezza circa dall'inizio della pandemia. Nella giornata di ieri la società aveva comunicato che l'ingresso allo stadio sarebbe stato possibile solo con green pass.

"Lo stadio - prosegue la nota della curva del Bari - deve tornare a essere quanto prima un luogo di aggregazione, non certo un luogo tetro dalle mille regole ipocrite che, probabilmente saranno applicate a macchia di leopardo e a discrezione dell'organo competente di turno". Gli ultras affermano che torneranno sulla balconata quando ci saranno regole compatibili con la presenza del tifo organizzato.