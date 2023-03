'Est 105' Bari-Montenegro, torna a maggio la regata internazionale di vela d'altura

Si terrà a maggio la Est 105 Bari – Montenegro, giunta alla sua XVI edizione. Dal debutto, la regata internazionale di vela d’altura è cresciuta sino a diventare un classico di primavera, per la duplice natura di evento sportivo e strumento promozionale.

La partenza è fissata per giovedì 18 maggio alle ore 12:00 dall’ansa prospicente la Basilica di San Nicola di Bari. Dopo la partenza le imbarcazioni percorreranno un bordo verso Sud di due miglia marine fino alla boa di disimpegno e virata in direzione EST e rotta in libertà fino alla costa montenegrina lontana 105 mln. Arrivo previsto venerdì 19 maggio, nel porticciolo turistico di Portonovi, nelle Bocche di Cattaro, cui l’Unesco ha assegnato il prestigioso riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità, per l’unicità del paesaggio. Un chiaro richiamo ai fiordi norvegesi, pur trovandosi nel cuore del Mare Adriatico.

La Est – 105 è stata ideata da un gruppo di amici con la passione per il mare; gli stessi che successivamente hanno fondato l’associazione “Amici della Vela Puglia ASD”. Oggi l’associazione conta 300 iscritti ed è in costante espansione. La manifestazione è la sintesi di aggregazione, sport, cultura e tradizione. Una delle priorità è lo sviluppo dei territori e dei prodotti che li rappresentano. Nei giorni precedenti si terranno mostre, eventi musicali e degustazioni culinarie. Incontri strettamente correlati alla regata, tesi a favorire gli scambi tra la Terra di Bari, il cui prestigio commerciale e turistico gode di caratura internazionale, e la giovane Repubblica di Montenegro, indipendente dal 2006, ma con un potenziale promettente.

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2023. Tutte le info sono disponibili sul sito www.est105.com. L’edizione 2022 ha visto la partecipazione di 30 imbarcazioni, in Classe ORC (Offshore Racing Congress) per i monoscafi, e Classe MOCRA (Multihull Offshore Cruising Racing Association) per i multiscafi, sistemi di gara che tengono conto di diversi parametri delle imbarcazioni utili a stilare una classifica in compensato per la proclamazione del vincitore.