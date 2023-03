Vela, si avvicina l'appuntamento con la Est 105: il 18 maggio al via la XVI edizione

Vele spiegate per la Est 105 Bari – Bocche di Cattaro in Montenegro. La XVI edizione prenderà il via il 18 maggio alle 12 dall’ansa prospiciente la Basilica di San Nicola di Bari.

Si preannuncia una grande partecipazione dopo il blocco del 2021 ed il ritorno nel 2022, che ha visto la partecipazione di 34 imbarcazioni in Classe ORC (Offshore Racing Congress) per i monoscafi, ed in Classe MOCRA (Multihull Offshore Cruising Racing Association).

La XVI Edizione della EST 105 è la sesta delle sedici prove del Campionato Italiano Offshore per imbarcazioni monoscafo che comprende regate di fama internazionale come la Roma per Tutti, la Lunga Bolina, la Cinquecento Miglia, la Regata dei tre Golfi, la Brindisi Corfù e la Palermo Montecarlo.

La EST 105, prova valida anche del Campionato Italiano Multiscafi 2023, è organizzata dal Cus Bari sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, con la collaborazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Amici della Vela Puglia”.

Il contatto tra le sponde dell’Adriatico è una delle missioni. La Bari - Montenegro si propone, come le altre regate transadriatiche pugliesi (Brindisi-Corfù e Brindisi-Valona), di promuovere e valorizzare i territori e avvicinare i Paesi frontalieri dell’Adriatico. Preziosa la collaborazione del Comitato Ottava Zona F.I.V che, con i suoi ufficiali di regata, i suoi stazzatori e i tecnici federali, garantisce il regolare svolgimento della regata fino all’aggiudicazione dei premi finali.

“Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni conosce la bellezza della traversata notturna, l’arrivo all’ingresso nelle Bocche di Cattaro (spesso spinti solo da una leggerissima brezza) e la meraviglia mai sopita di scoprire le montagne illuminate dal primo mattino ed i paesaggi verdissimi del Montenegro”, ha dichiarato il presidente del Comitato Ottava Zona F.I.V, Alberto La Tegola, complimentandosi con gli organizzatori per l’impegno e la crescita costante.

Conferma della attenzione costante verso lo sport della vela da parte del Centro Universitario Sportivo del capoluogo pugliese, protagonista nella organizzazione della “Est 105” in sinergia proficua con Amici della Vela Puglia.

“Siamo molto contenti della nutrita partecipazione e dell’interesse che sta montando intorno alla XVI° edizione della regata internazionale Bari-Porto Novi” – ha dichiarato Antonio Prezioso, presidente del CUS Bari – “quest’anno, in particolare, il candore delle vele con rotta verso est rappresenterà un messaggio di pace e di fratellanza tra i popoli di cui abbiamo tutti bisogno”.

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2023. Tutte le info sono disponibili sul sito www.est105.com.