Vibonese-Bari 0-1, le pagelle dei Galletti: Antenucci e Minelli i migliori, da rivedere Lollo

Vittoria sporca per il Bari che torna dalla trasferta con la Vibonese con il massimo del bottino, pur non avendo brillato. Ancora rimaneggiati e alle prese con tante assenze, i biancorossi sono riusciti ad ottenere l'intera posta in palio grazie all'unico gol dell'incontro, segnato da Mirco Antenucci su calcio di rigore.

Nota positiva della gara con i calabresi è stata la tenuta difensiva, grazie alla quale Carrera e i suoi sono riusciti a mantenere inviolata la propria rete per il secondo match di fila.

I migliori Today

Antenucci 6,5: Torna al gol dopo due mesi (non segnava dal 30 gennaio scorso) e lo fa con un centro che vale tre punti. La speranza di Carrera e dei tifosi è che si sia sbloccato per il rush finale della stagione. Esultanza speciale, dedicata alla famiglia che si allarga.

Maita 6,5: Costantemente tra i migliori dei biancorossi, sembra avere una marcia in più rispetto ai compagni.

Minelli 6,5: Il migliore della retroguardia biancorossa. Concentrato, preciso e puntuale nelle chiusure.

D'Ursi 6: Prova a impensierire Marson con un paio di giocate, buona la risposta dell'estremo difensore dei calabresi.

I peggiori Today

Marras 5,5: Troppo discontinuo nell'arco dei 90'. Non riesce a rendersi mai concretamente pericoloso.

Lollo 5,5: Generoso nel coprire il campo ma troppo impreciso in fase di appoggio.

Semenzato 5,5: Spesso confusionario nei passaggi, si propone poco e rischia anche un fallo da rigore.

Vibonese-Bari 0-1: pagelle e tabellino

VIBONESE (3-5-2): Marson 6; Bachini 6, Sciacca 6, Vergara 5,5; Statella 6, Laaribi 5 (65' Pugliese), Cattaneo 5,5, Ciotti 6, Mahrous 5,5 (70' Tumbarello sv); Spina 5,5 (75' La Ragione sv), Parigi 5. A disp.: Mengoni, Murati, Berardi, Falla, Di Santo, Mancino, Fomov, Schirone. All. Roselli 5,5.

BARI (4-3-3): Frattali 6; Semenzato 5,5, Minelli 6, Di Cesare 6, Perrotta 6; Maita 6,5, Bianco 6, Lollo 5,5, Marras 5,5 (90'+1 Manè sv), Antenucci 6,5, D’Ursi 6 (79' Rolando sv). A disp.: Marfella, Fiory, Ciofani, Dargenio, Candellone, Pinto, Ferrante, Colaci, Mercurio. All. Carrera 6.

Arbitro: Ricci di Firenze

Assistenti: Caso - Montagnani

IV: Ubaldi

Marcatori: 34' rig. Antenucci (B)

Note - ammoniti Laaribi (V), Di Cesare, Semenzato, Bianco (B). Recupero: 1' p.t., 2' s.t.

Vibonese-Bari 0-1: gli highlights