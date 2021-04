Vibonese-Bari, le probabili formazioni: Bianco e Lollo a centrocampo, Maita alle spalle di Antenucci

Le ultime notizie sui possibili schieramenti delle due squadre che si affronteranno oggi pomeriggio allo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia per il 34° turno del campionato di Serie C

Il 34° turno di Serie C porterà il Bari sul campo della Vibonese. La squadra di Carrera, alle prese con le consuete numerose assenze, proverà a blindare il terzo posto riconquistato ai danni del Catanzaro e a rosicchiare punti all'Avellino, impegnato sul campo della Ternana, che già oggi potrebbe festeggiare l'aritmetica promozione in Serie B.

Come arriva la Vibonese

Il tecnico dei calabresi Giorgio Roselli (ex Bari, e compagno di Carrera sia a Pescara, sia in Puglia) per la sfida contro i Galletti non avrà a disposizione gli infortunati Mattei, Rasi e Leone. La disposizione in campo dei rossoblu dovrebbe essere un 3-5-2 con Marson tra i pali, il terzetto difensivo composto da Sciacca, Vergara e Bachini. A centrocampo l'ex Statella e Mahrous agiranno da esterni mentre in mezzo ci sarà il trio composto da Laaribi, Vitiello e Cattaneo. In attacco la scelta dovrebbe ricadere sulla coppia composta da Spina e Plescia.

Come arriva il Bari

Consueta sfilza di assenti per Carrera che oltre agli squalificati De Risio e Cianci dovrà fare a meno degli infortunati Andreoni, Celiento, Citro, Sabbione e Sarzi. Il tecnico biancorosso, in compenso, ritrova tra i convocati Ciofani recuperato a tempo di record dopo un brutto infortunio. Aggregati alla prima squadra i giovani Colaci (difensore esterno ’03), Dargenio (centrocampista ’03), Ferrante (attaccante '02), Manè (difensore '03), Mercurio (attaccante ’03) e Pinto (difensore '02). Carrera dovrebbe disporre i suoi con il 4-2-3-1: in difesa, davanti a Frattali, la linea sarà costituita da Semenzato, Di Cesare, Minelli e Perrotta. A centrocampo dovrebbero esserci Bianco e Lollo, mentre Maita, al rientro dalla squalifica, dovrebbe agire da trequartista affiancato da Marras e D'Ursi, a supporto di Antenucci. Difficile una conferma dal 1' per il baby Mercurio.

Vibonese-Bari, le probabili formazioni

VIBONESE (3-5-2): Marson; Sciacca, Vergara, Bachini; Statella, Laaribi, Vitiello, Cattaneo, Mahrous; Spina, Plescia. All. Roselli

BARI (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Di Cesare, Minelli, Perrotta; Bianco, Lollo; Marras, Maita, D'Ursi; Antenucci. All. Carrera

Arbitro: Ricci di Firenze

Assistenti: Caso - Montagnani

IV: Ubaldi

Diretta tv - streaming: Eleven Sports