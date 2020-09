Virtus Francavilla-Bari 2-3, le pagelle dei galletti: Antenucci-D'Ursi ancora in gol, D'Orazio, che impatto!

Esordio con vittoria in campionato per il Bari, tornato da Francavilla con i 3 punti dopo aver battuto la Virtus 2-3 nel derby che inaugurava la stagione di Serie C.

Partita dai due volti per i galletti, capaci di portarsi avanti di tre reti nella prima mezz'ora e poi protagonisti di un improvviso blackout che ha consentito ai biancazzurri di rifarsi sotto di due reti. Per i primi trenta minuti si è assistito a un Bari dominante, in pieno stile Auteri, abbassata la tensione, la squadra è andata in difficoltà, incappando in due errori difensivi abbastanza grossolani (in particolare il secondo).

Le indicazioni che ha potuto trarre il tecnico siciliano sono dunque positive per ciò che concerne l'attacco, meno sotto il profilo dell'attenzione difensiva, un aspetto su cui ci sarà occasione di lavorare, magari sfruttando anche il match del secondo turno di Coppa Italia, in programma mercoledì sera a Ferrara con la Spal come banco di prova. Non è poi un mistero che l'organico debba ancora essere completato, teoricamente con un uomo per reparto.

I migliori Today

D'Orazio 7: Resta in campo solo 45 minuti per via di una botta ricevuta nel primo tempo ma tanto gli basta per diventare immediatamente protagonista: segna il gol del momentaneo 0-2 dimostrando di non essere soltanto un giocatore di corsa e serve a D'Ursi l'assist per la terza rete biancorossa. Impatto notevole,

Antenucci 6,5: Dopo il gol con il Trastevere in Coppa Italia, il 7 biancorosso timbra il cartellino anche alla prima di campionato aprendo le marcature del derby con un'azione da vero opportunista che mette in mostra tutta la sua fame di gol.

D'Ursi 6,5: L'arrivo di Auteri e il superamento dei problemi fisici che lo hanno attanagliato durante lo scorso campionato sembrano essere la formula magica che ha restituito al Bari un giocatore importante e che oltre ai gol garantisce una varietà di soluzioni offensive. Tutti si augurano continui così e che faccia addirittura meglio.

Bianco 6,5: Davvero bello il filtrante con cui innesca D'Orazio per il provvisorio 2-0. Nel primo tempo gioca una buona partita dando ordine e facendo interdizione, nella ripresa cala notevolmente.

I peggiori Today

Sabbione 5,5: Poco reattivo in occasione del gol di Perez, quando insieme a un Frattali troppo lento nell'uscita, si perde l'attaccante che avvia la rimonta dei padroni di casa.

Di Cesare 5,5: Era al rientro dopo aver saltato la gara d'esordio col Trastevere per problemi fisici. Forse non era ancora al 100%, altrimenti non si spiegherebbe il grossolano errore avvenuto a metà campo che dà avvio all'azione del 2-3 biancazzurro.

Pagelle e tabellino di Virtus Francavilla-Bari

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino 5,5; Delvino 5,5, Celli 5,5, Caporale 5,5; Nunzella 6, Franco 6,5, Zenuni 6,5, Castorani 6 (80' Mastropietro sv), Giannotti 6; Perez 7, Ekuban 5,5 (85’ Puntoriere sv). A disp: Costa, Calcagno, Pino, Carella, Sperandeo, Buglia. All. Trocini 6.

BARI (3-4-3): Frattali 6; Celiento 6, Sabbione 5,5, Di Cesare 5; Ciofani 5,5, Maita 6, Bianco 6,5 (75' De Risio sv), D’Orazio 7 (46' Andreoni 6), Marras (65' Simeri 6), Antenucci 6,5 (87' Corsinelli sv), D’Ursi 6,5 (65' Candellone 6). A Disp.: Marfella, Liso, Minelli, Perrotta, Esposito. All. Auteri 6.

Arbitro: Miele di Nola

Marcatori: 5' Antenucci (B), 17' D'Orazio (B), 30' D'Ursi, 34' Perez (V), 45' Franco (V)

Note - ammoniti: Nunzella, Celli, Delvino, Giannotti (V), Bianco, Maita (B). Recupero: 0' pt, 4' st.