Virtus Francavilla-Bari 2-3: i galletti soffrono ma espugnano il Giovanni Paolo II

Esordio positivo per il Bari, uscito vincitore dal confronto della prima giornata di Serie C sul campo dell Virtus Francavilla con il risultato di 2-3. Avanti di tre gol dopo mezz'ora di gioco grazie alle marcature di Antenucci, D'Orazio e D'Ursi, la squadra di Auteri ha sbandato nella fase finale del primo tempo, consentendo ai padroni di casa di accorciare nel punteggio fino a 2-3 con le reti di Perez e Franco pochi istanti dal rientro negli spogliatoi. Nella ripresa, nonostante i tentativi dei padroni di casa, i galletti sono riusciti a contenere la foga della Virtus e, pur soffrendo, hanno portato a casa il derby pugliese e i primi 3 punti della stagione. Sicuramente il miglior viatico per approcciarsi alla partita del secondo turno di Coppa Italia contro la Spal, in programma mercoledì sera contro la Spal.

Virttus Francavilla-Bari, la cronaca

Subito in vantaggio il Bari, Al 5' celiento da corner, Crispino respinge ma non può nulla sulla battuta ravvicinata di Mirco Antenucci. Al 17' raddoppiano i galletti: filtrante di Bianco per D'Orazio che prende alle spalle la difesa della Virtus e insacca battendo Crispino per la seconda volta. I galletti chiudono virtualmente la partita alla mezz'ora con la seconda rete stagionale di Eugenio D'Ursi. Pochi minuti più tardi, precisamente al 34' la Virtus Francavilla riapre il match trovando il gol con Perez. Al 44' i padroni di casa trovano addirittura il gol del 2-3, con Franco, bravo ad approfittare di un errore in uscita di Di Cesare

Cambio durante la ripresa: D'Orazio, colpito duro, lascia il posto ad Andreoni, Ciofani si sposta a sinistra. Virtus vicina al pari al 53' con Ekuban che si divora il potenziale 3-3 da pochi passi. Rientra in campo così come aveva concluso la prima frazione la squadra di Trocini, galvanizzata dalle due reti e intenzionata a pareggiare. Intuito il momento di difficoltà dei suoi Auteri manda in campo Simeri e Candellone per Marras e D'Ursi. Nel finale di gara il tecnico dei galletti adotta un atteggiamento più prudente passando al 3-5-2 con Corsinelli che prende il posto di Antenucci e si posiziona nel ruolo di mezz'ala con De Risio e Maita. Dopo 4' di recupero

Il tabellino di Virtus Francavilla-Bari

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Celli, Caporale; Nunzella, Franco, Zenuni, Castorani, Giannotti; Perez, Ekuban. A disp: Costa, Calcagno, Pino, Carella, Mastropietro, Sperandeo, Puntoriere, Buglia. All. Trocini.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare (c); Ciofani, Maita, Bianco (75' De Risio), D’Orazio (46' Andreoni), Marras (65' Simeri), Antenucci (87' Corsinelli), D’Ursi (65' Candellone). A Disp.: Marfella, Liso, Minelli, Perrotta, Esposito. All. Auteri.

Arbitro: Miele di Nola

Marcatori: 5' Antenucci (B), 17' D'Orazio (B), 30' D'Ursi