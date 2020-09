Virtus Francavilla-Bari, le probabili formazioni: Di Cesare torna a guidare la difesa

L'atteso momento dell'esordio in campionato è finalmente arrivato: comincia l'avventura del Bari nel campionato di Serie C 2020/2021. Il primo dei 38 impegni della regular season vedrà i galletti impegnati sul difficile campo della Virtus Francavilla.

Subito un derby pugliese per il nuovo tecnico Gaetano Auteri, che si augura di avere più fortuna rispetto al collega Cornacchini, cui fu fatale proprio la trasferta del Giovanni Paolo II contro i biancazzurri (il match dello scorso anno finì 1-0 con gol di Mastropietro). Rispetto all'anno scorso, tuttavia, sarà tutto molto diverso. Non ci sarà il pubblico, che in uno stadio piccolo come quello di Francavilla fu determinante, e soprattutto il Bari si presenterà dopo la convincente uscita contro il Trastevere in Coppa Italia (e non dopo risultati altalenanti) e con un allenatore dotato di un gioco molto più propositivo, che vorrà certo iniziare il campionato con il piede giusto.

Come arriva la Virtus Francavilla

Assenza pesante per la squadra di Trocini che dovrà rinunciare allo squalificato Vazquez. Il tecnico degli imperiali, che hanno cambiato poco rispetto alla scorsa stagione, dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-5-2: Crispino tra i pali, poi il terzetto composto da Delvino, Celli e Caporale. Sulle fasce Sperandeo e Nunzella, al centro Mastropietro (match winner della gara dello scorso anno) e Zenuni. In attacco Ekuban e l'ex Perez.

Come arriva il Bari

Smaltiti i guai muscolari che l'avevano costretto a rinunciare alla sfida contro il Trastevere, il capitano Valerio di Cesare torna nella lista dei convocati e molto probabilmente sarà in campo a guidare la difesa biancorossa con Celiento e Sabbione. Torna tra i convocati anche Carlo De Risio, che aveva saltato il match con i romani per squalifica. Non figurano nella lista i quattro partenti Berra, Hamlili, Neglia e Scavone. A centrocampo dovrebbe esserci la conferma per Maita, si giocano un posto Bianco e De Risio. Sugli esterni viaggiano verso la conferma Corsinelli e D'Orazio e anche l'attacco sarà verosimilmente lo stesso visto in Coppa Italia, con D'Ursi, Antenucci e Marras.

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla-Bari

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Celli, Caporale; Sparandeo, Franco, Mastropietro, Zenuni, Nunzella; Ekuban, Perez. All. Trocini

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Corsinelli, Maita, Bianco, D'Orazio; D'Ursi, Antenucci, Marras. All. Auteri

Arbitro: Miele di Nola