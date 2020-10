VIterbese-Bari 0-3, le pagelle dei galletti: garanzia Antenucci, primo timbro per Di Cesare

Vince e convince il Bari, tornato da Viterbo con altri tre punti. Contro la Viterbese è arrivata la terza vittoria stagionale, terzo successo in trasferta, corredato da tre reti come era già avvenuto con Virtus Francavilla e Cavese. A differenza delle precedenti due uscite lontano da casa, però, la squadra di Auteri è riuscita anche a mantenere la propria porta inviolata nonostante l'aggressività dei padroni di casa.

I migliori

Di Cesare 7: Al rientro dopo un turno di riposo, gioca una gara di grande mestiere contro i rapidi e prestanti attaccanti laziali. Segna il gol del raddoppio nel momento di maggiore sofferenza dei suoi con un imperioso stacco di testa.

Antenucci 7,5: Cinque minuti di orologio per mettere in chiaro le cose. Gol al primo pallone utile che porta a tre le marcature stagionali dopo quattro turni. Nonostante l'arrivo di nuove bocche da fuoco in attacco, è sempre lui il principale riferimento offensivo di questa squadra. Oltre al gol, da segnalare il pregevolissimo assist per il terzo gol biancorosso firmato da D'Ursi.

D’Ursi 7: Festeggia con uno splendido gol la nascita della piccola Aurora e conferma di essere un calciatore rigenerato dall'arrivo di Auteri e dal superamento dei problemi fisici che lo avevano tartassato nello scorso campionato.

Celiento 6,5: A Viterbo non segna, dedicandosi principalmente a compiti difensivi senza mai dare segni di sofferenza.

D'Orazio 6,5: Un altro ritorno importante quello dell'esterno ex Cosenza. Dal suo sinistro nasce il cross del fondamentale gol del raddoppio.

I peggiori

Marras 6: Tra i peggiori solo simbolicamente per non aver sfruttato le chance che gli sono capitate. Va vicino al gol in almeno due nitide circostanze, una volta è poco preciso, nell'altra va lodato il grande riflesso di Daga.

Viterbese-Bari 0-3, pagelle e tabellino

VITERBESE (3-5-2): Daga 5; Bianchi 5, Mbende 5,5, De Santis 5 (61' Ferrani sv); Bezziccheri (61' Menghi M. 5,5), Bensaja (61' De Falco sv), Urso 5, Salandria 5 (90' Menghi E.), Falbo 5,5; Tounkara 5,5 (90' Cappelluzzo sv), Rossi 5,5. A disp.: Borsellini, Maraolo, Ricci, Sibilia, Macrì, Scalera, Besea All. Maurizi 5.

BARI (3-4-3): Frattali 6; Celiento 6,5, Sabbione 6, Di Cesare 7 (79' Minelli); Ciofani 6,5, Maita 6, Bianco 6, D’Orazio 6,5 (80' Semenzato); Marras 6 (58' Montalto 6), Antenucci 7,5 (76' Lollo sv), D’Ursi 7 (58' Candellone 6). A disp.: Liso, Marfella, Perrotta, Corsinelli, Citro. All. Auteri 7.

Arbitro: Vigile di Cosenza

Assistenti: Santi/Garzelli

IV: Pashuku

Marcatori: 5' Antenucci (B), 38' Di Cesare (B), 45' D'Ursi (B)

Note - Ammoniti De Santis, Mbende, Tounkara (V), Di Cesare, D'Orazio, Celiento (B)