Viterbese-Bari 0-3: Antenucci, Di Cesare e D'Ursi firmano un altro tris per i galletti

Il Bari passa anche sul campo della Viterbese e ottiene il suo terzo successo stagionale. Come nelle due precedenti vittorie, i galletti si sono imposti in trasferta: 0-3 il risultato del Rocchi, griffato da Antenucci, Di Cesare e D'Ursi con tre gol messi a segno nei primi 45.

Prova importante per gli uomini di Auteri che hanno avuto la meglio sui padroni di casa rimasti in partita fino al gol del raddoppio. Con questi tre punti i biancorossi si portano a quota 10 punti in classifica, consolidando il momentaneo primato in testa al Girone C, in attesa dei recuperi di altre squadre come l'Avellino, che deve recuperare le sfide con Turris e Bisceglie.

Da segnalare ancora una volta pesanti disagi per gli abbonati di Eleven Sports, riusciti ad assistere alla partita solo a spezzoni. Dopo i problemi della prima giornata di campionato, il broadcaster della Serie C continua ad avere seri problemi nella trasmissione delle gare. L'ultima volta Ghirelli fu categorico parlando di episodi che non devono ripetersi, ora non sono escludere azioni forti da parte della Lega Pro.

Viterbese-Bari, la cronaca

L'equilibrio nel punteggio dura appena cinque minuti: tanto basta ad Antenucci per approfittare di un mancato intervento di Mbende e De Santis sul traversone di Ciofani dalla destra. Implacabile il tiro a incrociare dell'attaccante biancorososo al suo terzo centro in campionato. Al 23' pericoloso Marras con un sinistro che finisce fuori bersaglio di poco. Mbende ci prova di testa senza impensierire Frattali. Più pericoloso Tounkara un paio di minuti più tardi: il senegalese entra in area e da posizione defilata calcia cogliendo il palo esterno. Insistono i padroni di casa con un tiro di Rossi che non termina molto lontano dall'incrocio dei pali. A un passo dal raddoppio il Bari al 38' minuto con Marras: il 10 biancorosso prova a beffare Daga con un pallonetto, il portiere dei laziali è bravissimo a negargli il gol con un grande riflesso. Il doppio vantaggio biancorosso, tuttavia, si concretizza appena un minuto più tardi con un imperioso stacco di testa di Valerio Di Cesare, che arriva puntuale sul perfetto assist dalla sinistra di D'Orazio. Gol importantissimo che giunge in un momento della gara in cui i galletti stavano soffrendo. Prima di rientrare negli spogliatoi i galletti si portano addirittura sul 3-0: Antenucci rifinisce splendidamente per D'Ursi, l'11 biancorosso colpisce con un destro a volo che non lascia scampo al malcapitato Daga. Si va al riposo con gli uomini di Auteri avanti di tre reti.

Nessun cambio durante l'intervallo. In avvio di ripresa lieve incomprensione tra i difensori biancorossi, Bianco ci mette una pezza. Al 57' doppio cambio nel Bari: dentro Montalto e Candellone per Marras e D'Ursi. Al 69' situazione confusa nell'area di rigore del Bari, Frattali grazie alla complicità di Sabbione fa sua la sfera. A 20' dalla fine termina la partita di Antenucci, rimpiazzato da Lollo, cambio conservativo per Aueri. L'allenatore dei pugliesi esaurisce le sostituzioni al 77' con un doppio cambio: dentro Semenzato e Minelli per Di Cesare e D'Orazio. Nel finale la Viterbese prova a cercare con insistenza il gol della bandiera, prima con Tounkara, poi con Rossi ma entrambe le conclusioni hanno poca fortuna e il Bari può festeggiare i tre punti.

Il tabellino di Viterbese-Bari 0-3

VITERBESE (3-5-2): Daga; Bianchi, Mbende, De Santis (61' Ferrani); Bezziccheri (61' Menghi), Bensaja (61' De Falco), Urso, Salandria, Falbo; Tounkara, Rossi. A disp.: Borsellini, Maraolo, Ricci, Sibilia, De Falco, Macrì, Cappelluzzo, Scalera, Besea All. Maurizi.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare (c); Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio; Marras (Montalto), Antenucci, D’Ursi (Candellone). A disp.: Liso, Marfella, Perrotta, Corsinelli, Citro, Minelli, Lollo, Semenzato, Montalto. All. Auteri

Arbitro: Vigile di Cosenza

Assistenti: Santi/Garzelli

IV: Pashuku

Marcatori: 5' Antenucci (B), 38' Di Cesare (B), 45' D'Ursi (B)

Note - Ammoniti De Santis, Mbende, Tounkara (V), Di Cesare, D'Orazio, Celiento (B)