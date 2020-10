Disservizi Eleven Sports: la Serie C passa all'attacco, Ghirelli: "Irritazione altissima"

Com'era già accaduto anche in occasione della prima giornata di Serie C, anche ieri, durante il quarto turno di campionato, si è registrato un altro increscioso blackout nella trasmissione delle partite da parte di Eleven Sports, licenziataria del canale tv di Lega Pro.

I tantissimi tifosi del Bari collegati con lo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, dopo qualche problema di connessione a inizio partita poi risolto, hanno visto sparire totalmente il segnale intorno al 69' di Viterbese-Bari, senza più riuscire a riprendere la visione. L'ultimo spezzone di partita è stato vissuto come si faceva un tempo, con l'orecchio attaccato alla radiolina, anche se il risultato sullo 0-3 alla fine del primo tempo pareva già ampiamente acquisito.

Sul disservizio del broadcaster ufficiale della Serie C, si è espresso nuovamente il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che aveva già ammonito Eleven Sports in occasione del primo turno. "Ci siamo attivati immediatamente per avere urgenti e precise risposte anche per il futuro - ha commentato Ghirelli -. Da parte di Lega Pro l’irritazione è altissima e non ci limiteremo a chiedere semplici spiegazioni",

"Questo episodio - ha aggiunto il presidente di Lega - mi costringe a chiedere umilmente scusa ai nostri tifosi, faremo tutto ciò che è in nostro potere per consentire di continuare a seguire la propria squadra del cuore. L’impossibilità di far accedere il pubblico allo stadio ci carica di una responsabilità ancora maggiore: assicurare la visione delle partite senza alcuna difficoltà di trasmissione”.