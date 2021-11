Arti marziali, medaglia d'oro per il barese De Chirico ai Campionati italiani juniores di Kumite

Medaglia d'oro per un giovane atleta barese ai Campionati Italiani Juniores di Kumite, tenutisi nel week-end al Pala Pellicone del Lido di Ostia. In gara 556 atleti provenienti da 220 diverse società, arrivate nel Lazio da tutto il territorio italiano per l’ultimo appuntamento della stagione agonistica nazionale.

Tra gli atleti che si sono distinti nella due giorni dedicata alle arti marziali, c'è Paolo De Chirico della Asd KyohanSimmi di Bari, che ha trionfato nella categoria 76 chili. In totale la Puglia del Kumite ha conquistato due ori, un bronzo e un 5° posto nella categoria femminile 41-48 kg con Marika Papagni della Ippon Karate di Cerignola. Le medaglie d’oro sono arrivate sabato anche con Gemma Di Bari (+74kg) dell’Asd Pro Team di Taranto, mentre Giuseppe Leone (55kg), dell’omonimo dojo ASD Leone di Foggia, ha conquistato il bronzo nella tarda serata di Domenica.

Infine, a margine delle finali nazionali Juniores, la Federazione FIJLKAM ha premiato la leccese Michela Rizzo con una borsa di studio per i seguenti risultati ottenuti nella specialità kàta: Vice Campionessa Europea a squadra 2019; Campionessa Europea a squadra 2020.