Nella 9^ giornata Indeco Molfetta alla prova Galatone

Ancora una sfida salentina sul cammino dell’Indeco Molfetta. Domani, domenica 12 dicembre, con fischio d’inizio alle 17,30, i ragazzi di mister Leo Castellaneta e del suo vice Angelo Lorusso, sfideranno l’Allianz Galatone al tensostatico comunale di Alezio.

Appaiate in classifica con 10 punti, i “verdi salentini” hanno disatteso, parzialmente, le aspettative estive e sono settimi in classifica.

Mister Cavalera, subentrato dopo un avvio fatto di sole sconfitte dal suo predecessore, vanta l’opposto Scialò, bomber campano e uno dei più esperti giocatori di categoria, gli schiacciatori Anthony Imbesi, con un passato al Club Italia e al Castellana in A2, e Denny Flemma, ex Montecchio Maggiore in A2. Al centro Papa e l’espertissimo Musardo, mentre libero è Morciano, giovane talento locale. Ad orchestrare il tutto c’è il talentuoso regista Galia, classe 2002.

Due squadre dal morale alto che vogliono dire la propria nella parte finale del girone di andata: i salentini hanno battuto Leverano sette giorni fa, nel derby, sottraendo la zona playoff ai cugini. L’Indeco Molfetta, dopo le sconfitte contro Bari e Gioia, si è imposta agevolmente contro Taviano, mostrando le sue migliori armi in battuta e in difesa, non facendo mai entrare in partita la compagine salentina.

Arbitreranno il match i signori Lorenzo De Luca e Marco Pazzaglini. Si potrà accedere all’impianto salentino previa prenotazione del proprio posto, dando priorità ai possessori di card sostenitori. All’ingresso saranno richiesti green pass e mascherina.