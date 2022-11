Volley A2, la Bcc si stoppa in casa contro Cantù

Dopo quattro vittorie consecutive si ferma il cammino della Bcc Castellana Grotte. Nella gara valida per la settima giornata del campionato nazionale serie A2 vince la Pool Libertas Cantù. Al Pala Grotte finisce 1-3 (26-28, 23-25, 25-18, 22-25): la formazione allenata da Jorge Cannestracci interrompe così la sua striscia positiva e perde in casa per la seconda volta in stagione.

Coach Cannestracci conferma la Bcc Castellana titolare finora: Jukoski in regia, Theo Lopes da opposto, Di Silvestre e Cattaneo martelli, Zamagni e Presta centrali, Marchisio libero. Torna dopo oltre un mese, ma solo per la panchina, capitan Nicola Tiozzo. Out, invece, per infortunio, Dario Carelli. Il Cantù di Denora Caporusso risponde con Alberini palleggiatore, Gamba opposto, Preti e Ottaviani schiacciatori, Monguzzi e Aguenier centrali, Butti libero.

Theo contro tutti in avvio: quattro del brasiliano, ma Cantù regge (6-6). Il muro di Presta fa partire il primo break gialloblù: 9-7. La gara resta in equilibrio: muro di Di Silvestre per il 12-12, muro di Alberini per il 13-15. Insiste la Pool Libertas: due volte Preti per il 13-17. Presta scuote la Bcc: due più un muro per il 17-18. Di Silvestre recupera dalla spazzatura il 19-20, Zamagni mura il 21-21. Il finale, però, è pro Cantù: Preti e Gamba per il 23-24 che apre una lunga serie di palle set. Presta cancella la prima, Theo la seconde e la terza (26-26), ma l’ace di Ottaviani vale il 26-28.

Ottaviani apre anche il secondo set: due di fila nello 0-4 iniziale. La Bcc reagisce con la pipe di Di Silvestre, due di Gamba per un altro break Cantù: 3-9. La Pool Libertas resta solida in difesa (9-13), La Bcc si ritrova in attacco con i block out di Theo e Cattaneo (12-13). Cantù scappa ancora con Gamba sul 15-18 e con Preti sul 16-19. Di nuovo Cattaneo e Theo vanno a riprendere gli ospiti (20-20) e di nuovo Cantù si rimette avanti: due di Ottaviani per il 21-22, Preti per il 21-23. Castellana prova la rimonta (Di Silvestre per il 23-23), Cantù chiude con Preti e Gamba per il 23-25.

Muro di Presta e Jukoski, ace di Zamagni: la Bcc riparte con altro spirito nel terzo set (0-5). Cattaneo trova la pipe del 10-3. Theo in diagonale, poi solo Ottaviani: parallela e doppio ace per il 13-10. La Pool Libertas ha il merito di tenere entrambi i piedi nel set, Jukoski di prima nel momento più delicato: 16-14. Presta e Aguenier dal centro (19-17), poi Zamagni giusto sulla linea per il 21-17. Mezzo ace di Di Silvestre, Cattaneo chiude il 23-18. Il turno in battuta del 9 gialloblù porta anche un ace diretto e l’errore di Gamba per il 25-18.

Inizio con tre battute errate (2-2), con due di Ottaviani (4-6) e due di Zamagni (7-7). Allunga subito la Pool Libertas (7-10): time out Cannestracci. La Bcc risponde, Cantù sbaglia un paio di volte: 12-12. Muro di Alberini (12-14) e Theo in block out (15-15). La gara si decide a metà set: parziale improvviso degli ospiti fino al 15-18 e Bcc che fatica (17-20). Presta e Aguenier dal centro per il 18-21. Cannestracci prova un altro time out: Aguenier pizzica la linea (19-22), Theo la spazzola (20-22). Ancora Aguenier a indirizzare il set (20-23), Ottaviani e l’errore in battuta di Di Silvestre chiudono il 22-25.

Bcc Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù 1-3 (26-28; 23-25; 25-18; 22-25)

Castellana: Jukoski 3, Cattaneo 12, Presta 13, Theo Lopes 21, Di Silvestre 13, Zamagni 7, Marchisio (L), Longo, Ndrecaj, De Santis. ne Sportelli, Tiozzo. All. Cannestracci, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Cantù: Alberini 2, Ottaviani 19, Monguzzi 7, Gamba 12, Preti 13, Aguenier 12, Butti (L), Compagnoni, Giannotti, Galliani 1. ne Mazza, Rota, Rossi, Picchio (L). All. Denora Caporusso, II all. Zingoni, scout Lasio