È la palleggiatrice Cristina Morabito il primo acquisto ufficiale della Pantaleo Podio Volley Fasano

Ufficializzato il primo acquisto della Pantaleo Podio Volley Fasano per la nuova stagione sportiva di serie B1. Trattasi della palleggiatrice Cristina Morabito.

Diciannove anni per 178 cm di altezza, la giovanissima atleta proveniente da Reggio Calabria arriva in quel di Fasano dopo una lunga e proficua esperienza nei settori giovanili della sua città. Nelle ultime tre stagioni, la giovane palleggiatrice, ha militato nella ASD Polisportiva Elio Sozzi, disputando nella stagione 2020/21 il campionato di serie D con annessa promozione in serie C. Nello stesso anno la Morabito porta a casa la vittoria nel campionato regionale under 17 e under 19 con annesse finali interregionali. Nella stagione successiva, oltre a disputare il campionato di serie C arriva l’importante successo nel campionato under 18 che porta le ragazze calabresi alle finali nazionali. Nell’ultima stagione appena trascorsa invece, la giovanissima atleta, ha disputato il campionato di serie C riconfermando le sue ottime qualità tecnico/atletiche. Qualità che non sono sfuggite allo staff tecnico della società fasanese capeggiato dal ds Micaela Cofano che ha deciso di portare la giovane atleta calabrese nel roster gialloblù pronto ad esordire nel prossimo campionato di serie B1. Dopo aver conseguito la maturità scientifica Cristina Morabito si appresta quindi a disputare la sua prima stagione sportiva lontana dalla propria terra.

“Sono molto entusiasta di prendere parte a questa nuova e prima esperienza in B1 al di fuori della società in cui sono cresciuta. So che non sarà facile ma sono pronta ad affrontare questo campionato con determinazione. Sarà un’esperienza che mi farà crescere tanto e mi aiuterà a migliorare sempre di più. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura.”