Tra Promozione e Coppa Italia la Pantaleo Podio Volley Fasano al rush finale

Seconda stagione in serie B2 per la Pantaleo Podio Volley Fasano che dopo l’inaspettato terzo posto conquistato lo scorso anno punta direttamente al salto di categoria. Obbiettivo dichiarato dalla società fasanese, presieduta da Renzo Abete, che al momento resta prioritario è alla portata del roster gialloblù allestito dal ds Micaela Cofano è affidato alle cure sportive di coach Paolo Totero, coadiuvato da Giuseppe Catapano e Pietro Tanzarella. Campionato giunto alla 22 Giornata del girone L, formato da numerosi roster pugliesi, che vede la Pantaleo Podio Volley Fasano in testa alla classifica provvisoria in coabitazione con là Vipostore Francavilla Fontana. Torneo entusiasmante che potrebbe decidersi all’ultima giornata.

Una Pantaleo che ha chiuso in testa alla classifica anche il girone di andata. Posizione che ha qualificato il roster fasanese agli spareggi per accedere alle F4 nazionali di Coppa Italia di serie B2 femminile. Accesso conquistato battendo in due gare la formazione siciliana della Cosedil Zafferana capolista del girone M.

F4 che si disputeranno i prossimi 7 e 8 aprile prossimi a Bologna, sede nazionale di tutta la Coppa Italia di serie B italiana, e che vedrà opposte per la B2 femminile le formazioni di Piacenza, Firenze, Cremona e Fasano. Pantaleo Fasano quindi unica rappresentante per il centro sud della categoria. Esordio per le fasanesi il prossimo 7 aprile a Castelmaggiore alle ore 10 contro il Piacenza. Gara secca la cui vincente sfiderà nella finale di giorno 8 al Pala Dozza di Bologna la vincente tra Firenze e Cremona. Gara prevista per le ore 15.

Cresce in questi giorni quindi, l’attesa per questo storico evento sportivo per la pallavolo femminile fasanese, che colloca le atlete gialloblù tra i primi 4 roster d’Italia. Team capitanato dalla schiacciatrice Simona Corallo è formato da un gruppo di altissimo livello come Chiara Vinciguerra, Adelaide Soleti, Laura Biscardi, Giada Amatori, Simona Sollecito, Sofia Negro, Morgana Gallo, Chiara Trabucco, Alessia Di Staso, Egle Solarino, Irene Pichierri, Daniela Bellantuono, Antonisia Mansueto, Melissa Sibilio e Giorgia Chiara Maggi.