L'Arrè Formaggi Turi prova a ripartire con l'Indeco Molfetta

Il tempo di metabolizzare la sconfitta di Campobasso ed i biancoazzurri sono pronti a tornare in campo per rilanciarsi in un match difficile ed irto di ostacoli come il derby con la Pallavolo Molfetta in programma alle 18:30 di sabato 30 ottobre al Palazzetto di via Cisterna.

Riscatto e voglia di ripartire subito è il comune denominatore tra le due squadre, con gli ospiti reduci dalla sconfitta di Leverano di domenica scorsa e dal tie break interno ceduto al Campobasso alla prima giornata.

Lo scorso maggio le due formazioni baresi diedero vita ad un play off promozione per l’A3 combattuto ed equilibratissimo con i biancorossi di mister Leo Castellaneta che ottennero la qualificazione al turno successivo.

Nel quadrato roster dell’Indeco Molfetta capitanata dall’esperto schiacciatore Del Vecchio i volti nuovi sono rappresentati dal libero siciliano Utro, ex Andria B, e dal ritorno del laterale Elio Cormio, cresciuto nella Pallavolo Molfetta e con la quale ha disputato anche la preparazione ai tempi della Superlega, proveniente dall’esperienza in A3 con il Palmi.

Saranno i fischietti Domenico Vito Cantore e Giuseppe Dimartino entrambi di Gioia del Colle a dirigere l’incontro.