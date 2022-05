L'Arrè Formaggi Turi saluta coach Difino

Dopo un matrimonio professionale durato ben cinque stagioni Vito Difino a partire dalla prossima stagione sportiva non sarà più il responsabile tecnico della prima squadra maschile dell ’Asd Revolution TURI.

Cinque anni importanti e ricchi di soddisfazioni con una crescita costante sotto gli occhi di tutti. Una perfetta sintonia tra società e allenatore iniziata nell’estate 2017 in serie C, proseguita nel 2018-19 nell’anno del “double” con la conquista della Coppa Puglia e la vittoria del campionato con la promozione in B, proseguendo poi con tre stagioni in B sempre in crescendo che hanno consolidato il club del presidente Domenico D’Aprile e del dg Daniele Marotta sul palcoscenico nazionale del volley maschile.

Questo il messaggio apparso sulla pagina FB della società:

"A Vito l’augurio che possa continuare a crescere e a migliorarsi con nuove esperienze nel mondo del volley. Grazie di tutto".