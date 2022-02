B1: dopo 51 giorni la Zero5 Castellana Grotte torna in campo

Finalmente si riparte. Nel primo giorno utile dopo lo sblocco delle competizioni, ovvero lunedì 7 febbraio alle ore 16:30, al Palagrotte, si recupera il match rinviato sabato 8 gennaio tra Zero5 e Sanitaria Sicom Messina, relativo l’undicesima giornata del campionato di volley femminile di serie B1, ultima di andata. Si torna in campo dopo 51 giorni, l’ultima gara giocata è stata quella della decima giornata di andata a Catania del 18 dicembre, vinta dalla Zero5 per 3 a 0. Lunedì Messina, mentre domenica 13, sempre al Palagrotte, arriva l’altra squadra messinese, la Farmacia Schultze di Santa Teresa di Riva (Me). Ma parliamo della prima delle due. Si trattava, e si tratta ancora perché nulla è cambiato, di una gara durissima contro l’indiscussa capolista del girone.

E si tratta anche dell’esordio in campo del nuovo tecnico della Zero5, Francesco De Robertis. L’ingresso, come al solito, è gratuito e sono ancora necessari prenotazione, green pass rafforzato e la mascherina FFP2 indossata. La capolista è protesa al raggiungimento del categorico obiettivo del salto di categoria. È in testa dalla prima giornata ed ha lasciato per strada solo tre punti, due nell’unica sconfitta al tie-break a Melendugno ed uno per la vittoria al quinto set a San Salvatore Telesino. Oltre a questi 5 set persi, ha lasciato alle avversarie solo 3 set. L’ambiziosa società, di recente fondazione, ha formato la squadra puntando su elementi espertissimi della categoria a partire dal tecnico, il barese Nino Gagliardi che nell’estate scorsa ha vinto l’argento ai campionati mondiali under 18 femminili, come vice di Mencarelli.

Il gruppo è composto da un insieme di atlete non solo molto forti ed esperte della categoria, ma anche allenate in passato e ben conosciute dal tecnico che quindi può ottimizzarne il rendimento. Una squadra molto concreta, ben amalgamata, che sbaglia pochissimo. “La squadra siciliana e la nostra”, commenta Francesco De Robertis, “sono state costruite per raggiungere obiettivi diversi ma la gara sarà aperta, ognuna si impegnerà in campo per ottenere il miglior risultato possibile”. Questo lo starting six abituale: Barbara Varaldo opposta a Margherita Muzi, centrali Ambra Composto e Giulia Cardoni (in sostituzione dell’infortunata Erica Dell’Ermo), schiacciatrici Valentina Martilotti e Deborah Liguori, libero Michela Pisano. Completano il gruppo la palleggiatrice Ludovica Fabbo, l’opposta Marianna Iannone, la centrale Sara Anselmo, la laterale Elisa Maria Garofalo ed il secondo libero Martina Quarto.

“Da lunedì si ricomincia a fare i conti con le gare che contano e i punti in classifica, incontrare subito la capolista potrebbe essere vantaggioso sotto alcuni aspetti”, aggiunge Massimiliano Ciliberti, general manager della Grotte Volley, “ bisognerà giocare al massimo contro di loro con tanto rispetto per le loro qualità ma senza timori reverenziali, sono convinto e fiducioso che le ragazze giocheranno una buona gara e non aspettano l’ora di scendere in campo”.