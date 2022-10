Volley femminile B1: ancora una trasferta per Castellana Grotte che sarà di scena a Pomezia

Seconda trasferta consecutiva per la Zero5 Castellana Grotte che deve recarsi a Pomezia (Roma) per la terza giornata del campionato nazionale di serie B1 femminile. Ambedue le formazioni sono alla ricerca dei primi punti in campionato. Il Pomezia ha riposato nella prima giornata e nella seconda ha perso per 3-1 a Santa Teresa di Riva, nostra avversaria nella prima giornata. La squadra romana, dopo aver perso abbastanza nettamente i primi due set (25-15 e 25-20), si è aggiudicata il terzo set 22-25 ed ha perso solo ai vantaggi il quarto set 27-25. A giudicare dal risultato ottenuto in casa di un’avversaria ben dotata, è facile desumere la qualità della squadra laziale che ha dimostrato una reattività non comune.

È al suo secondo anno in B1 e nello scorso campionato ha sfiorato i playoff. La squadra dello scorso anno è stata confermata quasi in blocco, ben otto atlete, ed il nuovo tecnico è Gianluca Lacasella, promosso primo allenatore dopo un anno da vice. Delle otto atlete confermate, ben cinque giocano insieme da quattro anni, quindi un gruppo già rodato e composto da giocatrici molto esperte. Tra queste emerge sicuramente Viviana Corvese con i suoi 8 anni in serie A. La centrale romana, a dispetto di un’età non più giovanissima, tiene magnificamente il campo ed a Santa Teresa ha realizzato ben 21 punti, un bottino molto consistente per il ruolo.

Nell’unica gara giocata, la regia è stata affidata a Carlotta Oggioni, nel ruolo di opposto si sono alternate Carlotta Frasca e Alice Grossi, centrali Viviana Corvese e Alessia Viglietti, in banda Elena Bigioni e Deborah Liguori, uno dei nuovi arrivi, per il ruolo di libero Silvia Lanzi e Caterina Zannoni. Completano il gruppo la palleggiatrice Sara Voci, la schiacciatrice Arianna Prati e le centrali Flavia Prete e Valeria Marcelli. Ci si deve quindi aspettare una squadra determinata, combattiva e reattiva, sicuramente un osso duro per la Grotte Volley, ma non per questo deve essere considerata insuperabile.

Questa giovane Zero5, sia come individualità che come squadra, ha già dimostrato di saper reggere la categoria nel secondo set contro Santa Teresa e nel primo a Baronissi. Deve acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità, dare maggiore continuità ai momenti positivi ed archiviare immediatamente gli errori commessi, concentrandosi sulla palla successiva.