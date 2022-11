B1: Castellana Grotte si scioglie come neve al sole nel derby, Melendugno vince 3-0

Il derby pugliese del girone E della B1 di volley femminile non ha regalato purtroppo gioie alla Zero5 Castellana Grotte, dominata dalle padrone di casa della Narconon Melendugno ieri pomeriggio. Lo 0-3, senza alcuna possibilità di appello, fa piombare la formazione di coach Ciliberti all’ultimo posto in classifica, un piazzamento che sembrava poter essere scongiurato dopo la confortante vittoria di Terrasini non molti giorni fa. Gli unici spunti positivi sono arrivati dal primo set.

L’avvio della Zero5 ha sorpreso le salentine che si sono ritrovate sull’1-5 quasi senza accorgersene. Il time-out è stato benefico e ha permesso a Melendugno di rischiarare le idee, pareggiare e trovare il primo vantaggio della sfida (8-7). Da quel momento la Narconon ha allungato di minuto in minuto (10-8, 13-9, 15-9). Il riavvicinamento della Zero5 (19-15) è stato gestito con grande calma fino alla volata finale che ha garantito il 25-17 e l’1-0. Nel secondo set, le padrone di casa si sono scrollate di dosso qualsiasi tossina residua delle ultime settimane. Il punteggio ha premiato in misura crescente le salentine (3-0, 5-1, 9-1, 10-3), con il consueto ritorno di Castellana Grotte che si è fermato soltanto al -3 (12-9).

Un altro time-out di mister Napolitano ha risistemato nel modo giusto le cose per l’ennesimo assolo rossonero e il netto 25-16 per il provvisorio 2-0. Il terzo parziale si è rivelato ordinaria amministrazione per le padrone di casa. Il 6-1 iniziale e il successivo 12-2 hanno lasciato poco spazio all’immaginazione, tanto che Melendugno ha avuto a disposizione ben 15 match point, il secondo dei quali è stato decisivo per il 3-0 finale. Il prossimo weekend la squadra sarà di scena al PalaGrotte per un turno casalingo non semplicissimo, visto che in Puglia arriverà il Volleyrò Casal De’ Pazzi, avversario sempre imprevedibile.Il tabellino del match:

NARCONON MELENDUGNO-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-17, 25-16, 25-10)

MELENDUGNO: Caracuta, Salimbeni, Stival, Troso, Maiorano, Favero, Maruotti, Morciano, Zingoni, Marra, Antignano, Oggioni. All. Napolitano

CASTELLANA GROTTE: Koler, Avellini, Rossi, Soleti, Fino, Caffo, Recchia, Bazzani, Gulino, Equatore, Recchia. All. Ciliberti